La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Brivido Milan"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina a Donnarumma e compagni, dopo il deludente 0-0 di ieri contro il Cagliari già salvo. "Brivido Milan", titola la rosea, che poi aggiunge: "Deve battere l’Atalanta, Juve pronta al sorpasso. Decisivi gli ultimi 90 minuti: rossoneri a Bergamo e bianconeri a Bologna”. Pioli a fine partita: “Se non passiamo sarà una delusione, non un fallimento".