La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle manovre di mercato dei club italiani. "Che affari", titola la rosea, che poi, sempre di spalla, si sofferma sul Milan: "C’è Kjaer. E idea Politano". Oltre al difensore dell’Atalanta (ma di proprietà del Siviglia) e all’esterno nerazzurro, "i rossoneri per l’attacco seguono anche Under".