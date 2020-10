La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sui rossoneri e sull’ottimo lavoro svolto dal loro allenatore in questo anno solare. "Milan, le superclassifiche di Pioli", titola la rosea, che poi aggiunge: "Per caricare la squadra appende la graduatoria 2020 in spogliatoio. Media punti, vittorie, gol fatti e subiti, gare senza prendere gol: è primo ovunque".