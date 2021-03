La Gazzetta dello Sport: "Milan, tiraci su"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri, impegnati questa sera contro il Manchester in Europa League. "Milan, tiraci su", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il calcio italiano ha bisogno di un giovedì da leoni. Contro lo United a San Siro basta lo 0-0 per volare ai quarti: Ibra è pronto". Pioli non ha dubbi: "Con lui siamo più forti", ha dichiarato il mister in stampa parlando proprio dello svedese.