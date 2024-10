La Gazzetta dello Sport scrive: "Milan avanti senza Leao"

Paulo Fonseca non si fa intimidire dalle tante assenze già previste per squalifiche (Theo Hernandez e Reijnders) o infortuni (Gabbia, Abraham, Jovic, Bennacer e Florenzi) e questa sera nel big match contro il Napoli, come successo anche contro l'Udinese una decina di giorni fa, lascerà in panchina Rafael Leao. La scelta è tecnica e dovuta al periodo di forma del suo connazionale portoghese, stando alle parole in conferenza stampa dello stesso Fonseca, non c'è da tirare su un caso.

La Gazzetta dello Sport oggi in merito a questo titola: "Milan avanti senza Leao. Contro il Napoli Rafa ancora fuori". Dopo Udinese e Lazio sarà la terza gara su nove da riserva per il numero 10 rossonero. Al suo posto due giocatori ritenuti più in forma: "Avanti con Okafor e Chukwueze: sono stati determinanti per la ripartenza post Firenze". Là davanti poche scelte e quasi obbligate, specialmente come vice Morata: "In panchina c'è ancora Camarda: è l'unica prima punta alternativa a Morata"