"Assalto all’Europa". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri in vista del match europeo in programma questa sera a San Siro. "Pioli oggi torna in panchina. Campionato e anche coppa, ora il Milan vuole tutto", scrive la rosea. Vincendo contro il Celtic (se il Lille batte lo Sparta Praga) Donnarumma e compagni staccherebbero il pass per i sedicesimi.