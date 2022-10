La Gazzetta dello Sport titola: "Il Milan sta con De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Approfondimento su Charles De Ketelaere questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport che sottolinea come il club rossonero e Pioli credano fortemente nell'acquisto principale della campagna acquisti rossonera. La rosea titola: "Il Milan sta con De Ketelaere". E ci mancherebbe altro, viene da aggiungere. Il classe 2001 non ha ancora trovato modo di incidere nel corso di questo inizio di avventura con i colori rossoneri e stanno piovendo un po' da ogni parte le prime critiche. Il talento c'è e anche gli spunti: i dati parlano di un giocatore che crea molto ma che al momento non riesce ancora a tramutare i numeri in gol e assist. Per la sfida di domani con la Juve è in ballottaggio con Diaz.