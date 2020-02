La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla gara di Firenze. "Una furia milanista", titola la rosea, che poi riporta le dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini al termine del match: "Il rigore del pari? Mai visto darne uno così". Sempre la Gazzetta: "Ancora Rebic in gol, poi i rossoneri si buttano via e la Fiorentina pareggia in dieci. Ed esplode la protesta".