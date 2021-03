"Zlatan l’europeo". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica oggi all’attaccante svedese. "Ibra su tutti i fronti - scrive la rosea - si scalda per lo United, poi il gran finale Milan con vista sulla Svezia. In campo contro la sua ex squadra, è pronto per la volata Champions. La nazionale lo rivuole come leader: preconvocato".