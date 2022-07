La Gazzetta in prima pagina: "Milan eccomi. De Ketelaere, scocca l'ora del sì"

MilanNews.it

Passi in avanti per Charles De Ketelaere che nelle ultime ore sarebbe dato sempre più vicino al Milan che ha alzato la cifra sul piatto. La Gazzetta dello Sport di questa mattina titola così in prima pagina: "Milan eccomi. De Ketelaere scocca l'ora del sì". Oggi giornata decisiva secondo la rosea che sottolinea come il Milan voglia chiudere oggi per il talento belga che, intanto, non si allena con la squadra a Bruges e aspetta di potersi trasferire in Italia alla corte di Stefano Pioli.