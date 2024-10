La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Leao cerca un posto contro il Bruges"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, Leao cerca un posto contro il Bruges". Dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita contro l'Udinese, Rafael Leao punta a tornare titolare domani sera contro il Bruges in Champions League, una partita che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare e i tre punti sono obbligatori dopo la due sconfitte nelle prime due gare europee contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Tutto il Milan ed in particolare Paulo Fonseca si aspettano una reazione dal numero 10 milanista che contro i belgi dovrà tornare ad essere finalmente decisivo. Il posto in campo dovrà guadagnarselo ogni giorno con il giusto atteggiamento e fornendo prestazioni positive in ogni partita. Altrimenti il tecnico rossonero ha già dimostra che si può fare a meno anche di lui...