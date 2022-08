La Gazzetta in prima pagina: "Pioli se la ride... Quante soluzioni per il tecnico del Milan"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha titolato così in taglio basso sul Milan: "Pioli se la ride...". Tra occhiello e sottotitolo viene spiegato perché. Mai come in questo momento, forse, il tecnico emiliano ha potuto godere di una così ampia scelta e una così vasta gamma di soluzioni, specialmente in attacco. Giroud, Diaz, Rebic e De Ketelaere che già fa vedere buone cose. Senza dimenticare di nomi come Origi, Leao, Ibra... La rosea continua così: "Quante soluzioni per il tecnico del Milan".