La Gazzetta: "Origi in Turchia, il Milan fa cassa. 10 milioni da investire su Lukaku"

Il nome di Romelu Lukaku è stato inserito nella lista dei possibili nuovi attaccanti del Milan e la Gazzetta dello Sport continua ad aggiungere dettagli in favore di questa indiscrezione, nonostante a oggi non ci sia una trattativa. Il club rossonero è sicuramente interessato ma più come soluzione di ripiego se si andrà lunghi con il mercato. Oggi la rosea inserisce nel discorso anche Divock Origi, la cui cessione potrebbe aiutare il Milan proprio ad arrivare sull'attaccante belga di proprietà del Chelsea.

La Gazzetta questa mattina titola così: "Assist per Lukaku. Origi in Turchia, il Milan fa cassa. 10 milioni da investire su Romelu". Origi, di ritorno dalla fallimentare esperienza in prestito a Nottingham, sarà ceduto e su di lui ci sono diversi club turchi: il Milan può arrivare a risparmiare 10 milioni di euro, tra ingaggio e prezzo del cartellino. Soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato, come secondo la filosofia della squadra rossonera. Al momento il Chelsea non apre al prestito ma con l'avanzare delle settimane, come successo le scorse estati, potrebbe modificare le sue richieste per Lukaku.