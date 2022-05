La Gazzetta riporta le dichiarazioni di Florenzi: "Milan senza Paolo? Come la Roma senza Totti e De Rossi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ieri in conferenza stampa da Coverciano, Alessandro Florenzi, neo campione d'Italia con il Milan, ha fatto il punta sulla propria stagione e sul futuro. Il terzino rossonero, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, ha parlato anche della situazione legata a Maldini: "Milan senza Paolo? Come la Roma senza Totti e De Rossi". E poi continua sul futuro: "Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci se lo so io"