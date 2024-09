La Gazzetta scrive: "Funziona il Milan super offensivo"

vedi letture

Il tema principale in casa rossonera in questi giorni è senza dubbio lo schieramento tattico che Paulo Fonseca sta utilizzando dal derby in avanti, con una linea di 4 attaccanti tutti in campo contemporaneamente. A parlarne è anche la Gazzetta dello Sport questa mattina che titola così sulle scelte offensive coraggiose del tecnico portoghese: "I 4 Diavoli. Morata, Abraham, Pulisic e Leao. Funziona il Milan super offensivo".

Nel sottotitolo viene scritto dalla rosea: "Decisiva l'intuizione di Fonseca: Alvaro il vero leader del reparto e Rafa lavora di più per il gruppo". E poi ancora sul modo di giocare viene aggiunto: "Quattro attaccanti e terzini di spinta con Emerson e Theo. Eppure così i rossoneri hanno subito una sola rete". E davanti c'è chi le segna o aiuta a segnarle: "Pulisic già a quota 5 gol stagionali. Abraham sempre più incisivo: per lui solo applausi dai tifosi e dal tecnico".