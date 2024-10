La Gazzetta sprona le milanesi: "Gli ottavi diretti sono possibili"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport prende in prestito un termine politico per indirizzare le aspettative di Milan e Inter in questa edizione tutta nuova della Champions League. Scrive la rosea stamattina: "Operazione G8. Inter e Milan credeteci, gli ottavi diretti sono possibili". Come viene ricordato le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale della competizione mentre dalla nona alla ventiquattresima andranno a giocarsi un turno di spareggio intermedio.

Nel sottotitolo si legge: "Contro Stella Rossa e Bayer due sfide chiave. Inzaghi fa leva sulla personalità, Fonseca sul gioco europeo: il paradiso è a 16 punti". Secondo le stime con questa quota punti ci sono buone probabilità di essere tra le migliori otto del girone. Per i rossoneri il calendario è ostico, dopo Liverpool e Leverkusen ci saranno Bruges e Real Madrid. Nelle ultime quattro, però, i rossoneri possono potenzialmente fare 12 punti: potrebbero essere fondamentali.