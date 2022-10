La Gazzetta su De Ketelaere: "Stecca ancora. Adesso rischia la panchina"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola in maniera chiara sulla gara di ieri sera contro il Chelsea di Charles De Ketelaere, uno degli uomini più attesi per i rossoneri che però non è riuscito a salire in cattedra. Così recita la rosea: "De Ketelaere stecca ancora. Adesso rischia la panchina". Nonostante un inizio che sembrava promettente, il belga è in affanno e non riesce a incidere nel corso della gara, uscendo dalla partita. Allo scadere della prima frazione ha l'occasione di riaprire tutto ma è poco cinico sotto porta. Anche la titolarità potrebbe essere a rischio adesso per il 90 rossonero.