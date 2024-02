La Gazzetta su Leao: "Assist decisivo per Theo, il Milan aspetta solo i suoi gol"

vedi letture

Ancora una volta, Rafa Leao emerge più come rifinitore che come finalizzatore. Nel match vinto dal Milan per 1-0 contro il Napoli, è lui a dare il pallone deciso a Theo Hernandez che poi non sbaglia davanti a Gollini. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, però, anche ieri non è stato così lucido sotto porta.

In particolare, nel corso della ripresa, Musah gli ha dato un ottimo pallone che lui, dopo esserselo portato sul destro, lo ha spedito sul fondo da buona posizione. Da Milanello filtra che stia facendo allenamenti extra per il tiro a giro, ma per il momento non hanno portato frutti. Rafa per il momento è a 7 assist in campionato, 1 in meno dell'anno dello scudetto. Il gol in Serie A, invece, continua a mancare dal 23 settembre. Serve una svolta, ma il Milan lo aspetta e lo prende volentieri anche così.