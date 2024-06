La Gazzetta su Lukaku: "Il Milan chiama. Prestito? Ora no. Ma per 30 milioni..."

vedi letture

Nella giornata di ieri, quasi come ogni estate, il nome di Romelu Lukaku è tornato a gravitare in orbita Milan. Il centravanti belga, reduce da una stagione in prestito alla Roma, potrebbe essere un nome alternativo a quello di Zirkzee se la trattativa non andasse in porto con l'agente dell'olandese, Kia Joorabchian. Attualmente, come scrive la Gazzetta dello Sport, non c'è nessuna trattativa ma solo un interessamento nel caso in cui da via Aldo Rossi dovessero essere obbligati a cercare un'alternativa.

In questo senso la Gazzetta scrive così per spiegare la situazione: "Lukaku il primo sì. Il Milan chiama, Romelu apprezza. Prestito? Ora no. Ma per 30 milioni...". Viene poi aggiunto qualche particolare in più: "Il Chelsea a oggi apre solo alla cessione, sfida in vista con il Napoli. Attenzione ad Abraham: piace a Fonseca". E poi ancora: "Zirkzee in stallo, il Milan non accetta le condizioni di Kia e si guarda intorno per un 9 più fisico". Per comprare adesso Lukaku servirebbero poco più di 30 milioni, considerato che difficilmente sarà pagata la clausola da 43 milioni.