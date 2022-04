La Gazzetta sul derby di Coppa Italia: "Inter-Milan: piatto straricco a San Siro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inter-Milan: piatto straricco a San Siro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del derby di stasera, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Inzaghi e Pioli si giocano non solo la finale della competizione che i nerazzurri non vincono dal 2011 e i rossoneri addirittura dal 2003: la stracittadina di stasera, infatti, secondo la Rosea, potrebbe incidere anche sulla corsa scudetto.