La Gazzetta sul mercato del Milan: "I 40 milioni per De Paul"

"I 40 milioni per De Paul": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il trequartista dell'Udinese è il primo nome della lista per il dopo Calhanoglu. Per arrivare all'argentino, che viene valutato 40 milioni di euro dai friulani, il Diavolo pensa di inserire Hauge nella trattativa come contropartita tecnica. Altre risorse arriverebbero invece da alcune cessioni (per esempio da quelle di Castillejo, Krunic o di qualche giocatore che rientra dal prestito come Conti e Laxalt) e dal risparmio sugli ingaggi (Donnarumma e Calhanoglu).