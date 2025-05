La Gazzetta sul Milan: "Con Conceiçao vertice per il divorzio"

Sergio Conceiçao saluterà il Milan in questi giorni. "Con Conceiçao vertice per il divorzio" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico portoghese è formalmente legato al Diavolo fino al 30 giugno 2026, ma nel contratto sottoscritto a fine 2024 è stata inserita una clausola che permette a lui e al club di svincolarsi con dodici mesi di anticipo. Opzione che la società utilizzerà per poi accogliere il nuovo tecnico, ma non è da escludere anche che possa essere lo stesso Conceiçao ad andarsene in autonomia.

Questi i numeri di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan:

NUMERO PANCHINE: 31

VITTORIE: 16

PAREGGI: 5

SCONFITTE: 10

GOL SEGNATI: 50

GOL SUBITI: 36