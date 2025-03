La Gazzetta sul Milan: "Diavolo all'italiana. Allegri e Paratici: la coppia raddoppia in rossonero?"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Diavolo all'italiana. Allegri e Paratici: la coppia raddoppia in rossonero?". Dopo i cinque anni alla Juventus, i due sarebbero pronti a lavorare di nuovo insieme per rilanciare il club di via Aldo Rossi. Al momento sono loro i grandi favoriti per il ruolo rispettivamente di allenatore e di direttore sportivo.

Il Milan tornerà ad avere un'anima italiana?

Dopo una stagione piuttosto complicata con due tecnici stranieri (Fonseca e Conceiçao), a Casa Milan hanno deciso di cambiare strategia e per il prossimo anno vogliono puntare su un tecnico italiano. In pole c'è Massimiliano Allegri che tra l'altro conosce già bene l'ambiente rossonero visto che ha già allenato il Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014. A riportarlo a Milanello dovrebbe essere Fabio Paratici che nel giro di un paio di settimane dovrebbe essere nominato nuovo direttore sportivo.