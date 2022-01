La Gazzetta sul Milan: "Diavolo, c'è Ibra per il sorpasso"

"Diavolo, c'è Ibra per il sorpasso": è questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera del Milan contro lo Spezia. I rossoneri hanno una ghiotta occasione per superare in classifica l'Inter (ha una partita in meno) e tornare così in vetta. Per farlo, Stefano Pioli si affiderà ancora una volta in attacco a Zlatan Ibrahimovic.