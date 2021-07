La Gazzetta sul Milan: "Domani al via la nuova stagione. Ibra subito a Milanello"

"Domani al via la nuova stagione. Ibra subito a Milanello": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che domani a Milanello è in programma il raduno della squadra rossonera in vista della nuova stagione. Assenti Maignan, Rebic, Kessie, Kalulu e Kjaer, mentre sarà presente Ibrahimovic, il quale proseguirà il suo programma di recupero dopo l'intervento al ginocchio nel Centro sportivo di Carnago.