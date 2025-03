La Gazzetta sul Milan: "Un Diavolo italiano. Iniziano gl incontro per il nuovo ds: feeling con Paratici"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Un Diavolo italiano. Iniziano gl incontro per il nuovo ds: feeling con Paratici". Nei grandi successi del Milan del passato c'era sempre una grande anima italiana nel club e per questo nei piani dei rossoneri c'è anche quello di rendere un po' più azzurra la società di via Aldo Rossi. Al vertice della struttura milanista c'è già un italiano, vale a dire l'ad Giorgio Furlani che sarà lui a scegliere il nuovo direttore sportivo e questa settimana inizierà i primi colloqui con i potenziali candidati.

Tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello di Fabio Paratici, che ha vinto tanto con la Juventus e che ha anche esperienza internazionale visto che la sua ultima esperienza è stata in Inghilterra al Tottenham. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Igli Tare, ma le sue quotazioni sembrano essere in ribasso. In corsa ci sono anche altri candidati italiani come D'Amico dell'Atalanta e Sartori del Bologna. In via Aldo Rossi puntano poi ad avere un italiano anche in panchina e per questo una pista forte e concreta è quella che porta al ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri.