La Gazzetta sul nuovo stadio: "Nuovo incontro tra Milan e Comune. San Donato apre"

Ci sarebbero grandi novità in merito al nuovo stadio del Milan per il prossimo futuro, tanto che la Gazzetta dello Sport oggi ha titolato: "Altro mattone" e poi ha aggiunto: "Nuovo incontro tra Milan e Comune. San Donato apre, affare da un miliardo". Secondo quanto scrive la rosea il club di via Aldo Rossi sarebbe infine intenzionato a muoversi con decisione verso l'Area San Francesco di San Donato, comune limitrofo a quello milanese.

Tanto che nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra i consulenti di CAA Icon, società esperta del settore che sta consigliando il Milan, e i rappresentanti del comune di San Donato. Un vertice che di certo non è risolutivo ma che denota come il club rossonero sia attivo e in movimento per cercare una soluzione. Cardinale è pronto a investire un miliardo di euro.