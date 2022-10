La Gazzetta sul turnover di Pioli: "Milan che vince, cambia"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in vista del turnover con cui Stefano Pioli molto probabilmente si presenterà alla sfida di questo pomeriggio contro il Monza, ribalta un famoso detto e titola: "Milan che vince, cambia". I rossoneri arrivano da tre vittorie consecutive in Serie A e cercano la quarta, nonostante questo visti i tanti impegni anche europei che attendono la squadra di Pioli e visto che alcuni elementi della rosa necessitano di tirare il fiato, l'allenatore rossonero pensa a rimescolare un po' le carte in tavola. Dal primo minuto ci saranno Rebic e Origi che daranno un turno di riposo a Leao e Giroud. Dietro tocherà a Dest e al ritorno di Kjaer, con Kalulu che ricarica le pile in vista della Dinamo. A centrocampo può toccare a Pobega: al suo fianco o Bennacer o Tonali a seconda se l'indisposizione dell'algerino avvertita ieri sera rientrerà nelle prossime ore o meno.