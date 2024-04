La Gazzetta titola: "I piani di Cardinale". Il proprietario rossonero a Milano per 24 ore

Questa sera tutti i riflettori saranno puntati su San Siro quando alle 21 scenderanno in campo Milan e Roma per l'andata di un suggestivo quarto di finale di Europa League, tutto italiano. Per questo motivo, oggi tra il pubblico non poteva mancare Gerry Cardinale, proprietario rossonero che sarà presente per questa decisiva sfida europea che mette il Milan, tra l'altro, di fronte a un'altra proprietà americana, i Friedkin proprietari della Roma. Ma le prossime ore di Cardinale non saranno finalizzate solo alla sfida, anzi la Gazzetta dello Sport sottolinea come il manager americano sfrutterà la sua puntata meneghina per una serie di incontri e decisioni per il futuro del club.

La rosea titola così: "I piani di Cardinale". Poi nel sottotitolo è più specifica: "Giornata a Milano tra stadio e U23. Poi vedrà Comolli". Ci sono tanti punti sul tavolo rossonero per il futuro. Uno di questi potrebbe riguardare l'ingresso in società di Damien Comolli, presidente del Tolosa con un passato, tra le altre, anche al Liverpool. Per la valutazione di un eventuale ingresso va ampiamente considerato l'organigramma complessivo ed è fondamentale che nessuno si pesti i piedi. Per il momento Comolli pensa al Tolosa e soprattutto Cardinale aveva fatto un'investitura importante su Ibra. Poi ci sarà modo anche di ragionare sul dossier stadio ma anche sull'idea della squadra under 23: il dirigente contattato da Ibra, Jovan Kirovski, potrebbe essere il direttore sportivo mentre per il ruolo di allenatore si pensa a Daniele Bonera, già nello staff di Pioli da diversi anni.