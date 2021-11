La Gazzetta titola: "Infinito Ibra"

"Infinito Ibra": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese, reduce da una grande prestazione contro la Roma, è pronto per il derby di domenica, ma non intende fermarsi visto che punta sia allo scudetto che al Mondiale del 2022, a cui vuole arrivarci da giocatore del Milan. L'idea di un altro rinnovo con i rossoneri dunque c'è, ma per lo svedese è fondamentale stare bene e non avere troppi problemi fisici come negli ultimi mesi.