La Gazzetta titola: "Milan, Pioli sa come fare"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, Pioli sa come fare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di domenica dei rossoneri contro l'Hellas. Con il Diavolo in piena lotta per lo scudetto, si parla di Fatal Verona, ma il tecnico milanista sa come si vince contro i veneti e per questo sta preparando al meglio la sua squadra per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale nella corsa al tricolore.