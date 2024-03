La Gazzetta titola su Theo: "Un tesoro. Per il Milan vale 100 milioni"

vedi letture

Theo Hernandez è il protagonista indiscusso del weekend rossonero. Il terzino francese ieri pomeriggio al Bentegodi di Verona ha fatto il bello e il cattivo tempo contro l'Hellas, dominando la partita in lungo e in largo, segnando anche il gol del vantaggio milanista. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport approfitta della super prestazione di Theo per proporre discorsi sul suo valore e sul suo futuro. La rosea titola: "Theo è un tesoro". E poi aggiunge: "Gol, assist e colpi di genio. Per il Milan vale 100 milioni". Nel sottotitolo quindi si legge: "Il contratto scade a giugno 2026, il Diavolo vuole rinnovare al più presto. Le pretendenti non mancano tra le big europee: in pole c'è il Bayern".

L'obiettivo del Milan con Theo è chiaro: rinnovare il contratto. Considerando come vanno queste cose, con l'accordo che è in essere fino al 2026, la dirigenza di via Aldo Rossi vuole giocare d'anticipo e non rischiare nulla con uno dei suoi giocatori migliori e leader indiscussi. Secondo la rosea ci sono già stati i primi contatti con i suoi agenti e presto i discorsi si faranno più seri. Anche perché alla finestra ci sono diverse squadre, il Bayern Monaco su tutti, che sarebbero ben liete di strappare Theo al Milan. Il Diavolo, in ogni caso, si tutela e fa il prezzo: per meno di 100 milioni non se ne parla. D'altronde stiamo parlando di uno dei terzini più forti del mondo.