La mossa di Paulo nello spogliatoio, la Gazzetta: "'Coraggio' in tutte le lingue del mondo"

Oltre a quello che si è visto sul campo, con le scelte tattiche di Paulo Fonseca che hanno mandato in tilt l'Inter e hanno permesso al Milan di mettere le mani sul derby per la prima volta dopo sei incroci negativi, ci sono da segnalare anche le decisioni che il tecnico portoghese ha preso nel prepartita e nell'avvicinamento alla sfida. Si è già parlato della riunione di un'ora e mezza post Liverpool o della grigliata a sorpresa organizzata venerdì a pranzo post allenamento.

Oggi la Gazzetta dello Sport fornisce anche un altro dettaglio, curato da Fonseca e il suo staff poco prima di entrare in campo, nello spogliatoio di San Siro. Scrive la rosea: "'Coraggio' in tutte le lingue del mondo. Così Paulo ha trascinato i suoi". Il mister ha chiesto allo staff di preparare come di consueto le postazioni per ogni giocatore all'interno dello spogliatoio ma di aggiungere, accanto a nome e numero di maglia, anche la parola "coraggio" nella rispettiva lingua natìa. Questa era la parola segreta e questa qualità è stata messa in campo dai giocatori rossoneri.