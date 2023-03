La Repubblica: "Strada sbarrata dal Pd allo stadio nell'ippodromo. Ira di Sala, dubbi nel Milan"

Sarebbero ancora aumentati i consiglieri comunali contro al progetto rossonero, che peraltro ancora non è arrivato sul tavolo del Comune: 29 su 31 i contrari. Questa situazione ha fatto alimentare una spaccatura tra il sindaco Sala e il suo partito, il Pd: il primo cittadino aveva chiesto di non condannare a priori l'idea del Milan ma di fermarsi prima a vedere il progetto. Il Milan, da aprte sua, non ha ancora ufficialmente mollato il progetto di San Siro con l'Inter, sintomo che qualche dubbio su La Maura forse sta venendo anche in seno al club rossonero.