La Repubblica titola: "La guerra dei fondi. La Serie A può incassare due miliardi"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione di oggi di Repubblica ha intitolato così sull'indiscrezione uscita ieri su trattative tra Serie A e fondi per il nuovo bando dei diritti tv: "La guerra dei fondi. La Serie A può incassare due miliardi". Un gruppo di fondi hanno manifestato il loro interesse per accordarsi con la lega di Serie A circa la questione dei diritti tv. A ore è attesa un'offerta di Searchlight, anche se la proposta che sembra più concreta è quella del fondo Carlyle in compartecipazione con Apax. Questi fondi vogliono acquisire una partecipazione ai ricavi della Lega Calcio ma allo stesso tempo mettesi al servizio della stessa per farli aumentare. L'ipotesi paventata è un'offerta di 2 miliardi per il 10%. Di tutto ciò potrebbero beneficiarne, ovviamente, anche i club di A.