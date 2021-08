Il quotidiano La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Buona la prima". Basta un gol in apertura di Brahim Diaz per garantire ai rossoneri una partenza lanciata in casa di una buona Sampdoria. È la sesta big su sette che fa bottino peno al debutto: soltanto la Juventus ha perso dei punti in Friuli.