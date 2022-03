La Stampa sulla riproposizione del progetto Superlega: "Agnelli rilancia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Stampa oggi si sofferma al suo interno sul progetto Superlega e titola così: "Agnelli rilancia". Al Forum del Financial Times si discute il futuro del calcio. Il presidente della Juventus insiste e torna a sfidare l'UEFA: "Sapevano del nostro progetto. Non abbiamo fallito, c'è un bisogno disperato di riforme". Durissimo Ceferin: "Mi hanno stufato. Questi club vivono in un mondo parallelo".