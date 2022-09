La Stampa titola: "Inter e Milan, tagli al nuovo stadio"

L'edizione odierna de La Stampa titola così stamattina: "Inter e Milan, tagli al nuovo stadio". A causa dell'aumento dei costi, i due club sono stati costretti a rivedere il loro progetto per il nuovo impianto che non sarà più la Cattedrale, quale era al Duomo e alla Galleria in un gioco di guglie e vetrate (lo studio di architettura incaricato resterà comunque Populous). Le ultime stime dei costi sono fissate a 1,3 miliardi, già 100 milioni in più di quelle iniziali.