Secondo La Stampa in edicola questa mattina, Torino e Milan hanno trovato l'accordo per il passaggio in granata di Ricard Rodriguez, il quale tornerà così a lavorare con Marco Giampaolo. Il giocatore, che firmerà un triennale, guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione, mentre nelle casse del club di via Aldo Rossi finiranno circa 3,5 milioni.