Le Parisien esalta Maignan: "Ha dimostrato ancora di essere un vero boss"

Un'altra grande prova di Mike Maignan con la maglia della Francia. Il portiere rossonero ieri sera è stato assoluto protagonista nella partita di Nations League contro il Belgio, in trasferta, che i transalpini hanno vinto per 2-1 grazie alla doppietta di Kolo Muani ma anche grazie alle parate del numero 16 del Milan. E oggi, sulla stampa francese, Maignan è giustamente celebrato in tutte le salse. Le Parisien, in particolare, scrive: "In Belgio, Maignan ha dimostrato ancora una volta di essere un vero boss con Les Bleus".

Nel sottotitolo del pezzo viene rincarata positivamente la dose: "Il fenomenale portiere 29enne ha stordito i suoi avversari nella vittoria dei Les Bleus per 1-2 in Belgio lunedì, confermando ancora una volta di essere uno dei migliori specialisti nella sua posizione". Un totale di sei parate per Maignan nella vittoria contro il Belgio, di cui una arrivata nel tempo di recupero della seconda frazione di gioco.