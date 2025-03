Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Loftus in gruppo. Florenzi offre il pranzo a tutti"

Che questo finale di stagione possa riservare qualche soddisfazione a Sergio Conceiçao ed ai tifosi del Milan. C'è bisogno dell'apporto di tutti per centrare quantomeno la qualificazione in Europa League, che potrebbe arrivare anche tramite la vittoria della Coppa Italia. Questa squadra ha però bisogno di concentrarsi partita per partita, cominciando da quella tutt'altro che semplice di sabato contro il Como.

Le ultime notizie da Milanello fanno però sorridere Sergio Conceiçao. Titola infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Loftus in gruppo. Florenzi offre il pranzo a tutti". La prima è la notizia che conta, anche perché l'allenatore portoghese tornerà finalmente ad avere la fisicità, i muscoli e la qualità del centrocampista inglese dopo più di due mesi dall'ultima volta, ovvero dalla finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.