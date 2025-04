Le ultime su Gimenez. Il CorSport: "Niente lesioni al fianco ma nuovi test"

La partita di Santiago Gimenez contro la Fiorentina è durata appena 25 minuti. Dopo aver fallito un'occasione da una posizione favorevole, il Bebote si è infortunato dopo un duro scontro di gioco con David De Gea, rimanendo anche per diversi minuti accasciato al suolo lamentandosi per il dolore. Per un momento si è anche pensato che potesse proseguire, ma alla fine il 7 rossonero è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Sulle condizioni di Gimenez Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Niente lesioni al fianco", diagnosi che ha fatto tirare un'enorme sospiro di sollievo a Sergio Conceiçao in vista dei prossimi impegni stagionali del Milan. Allo stesso tempo, però, il messivano verrà sottoposto a "nuovi test" nelle prossime ore, anche perché il dolore sembrerebbe persistere.