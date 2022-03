Mercato, Corriere dello Sport: "Il Milan compra in casa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Il Milan compra in casa: occhi su Berardi e Parisi”. È il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla squadra di Pioli in vista del mercato estivo. “I rossoneri sono la società che ha il più alto numero di stranieri in rosa”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Servono altri calciatori italiani per la lista. Anche per questo si accelera sul riscatto di Florenzi. Pobega, Gabbia, Calabria e Plizzari il poker d’assi formato in casa”.