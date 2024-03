Mercato estivo, il CorSport in prima pagina: "Zirkzee, inizia l'asta. Milan e Juventus sul gioiello del Bologna"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina apre in prima pagina con il prossimo mercato estivo: "Zirkzee, inizia l'asta. Milan e Juventus sul gioiello del Bologna". Il centravanti olandese è una delle sorprese più interessanti di questa Serie A e per questo ha attirato l'attenzione di diversi club, tra cui anche quello rossonero, che, non è un mistero, in estate farà un grande investimento per prendere un nuovo attaccante.

Per convincere il Bologna a cedere Zirkzee servirà però un'offerta molto importante. La valutazione dei rossoblu parte da 40 milioni di euro, vale a dire la cifra con cui il Bayern Monaco, ex club dell'olandese, potrebbe riprenderselo (ma al momento non sembra essere interessato). Il fatto che ci siano più società interessate a lui farà sicuramente alzare il prezzo e la speranza del Bologna è che si scateni una vera e propria asta.