Mercato Milan e Inter. Tuttosport: "Milano, caccia a nuovi gol: David e Giménez nel mirino"

vedi letture

In merito al mercato di Milan e Inter, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milano, caccia a nuovi gol: David e Giménez nel mirino". Il canadese è in scadenza con il Lille e i nerazurri hanno già già preso contatto con il suo entourage. Può completare l’attacco di Inzaghi o essere il paracadute se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Thuram.

Il Milan ha messo nel mirino invece Santiago Giménez, centravanti del Feyenoord e della nazionale messicana. Con la squadra olandese ha segnato finora quattro gol nelle prime sette gare stagionali, ma attualmente è ai box per un problema muscolare. I rossoneri, come ammesso qualche giorno fa dallo stesso attaccante, hanno già provato in estate a prenderlo: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta".