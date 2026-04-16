Mercato Milan, non c'è solo Vlahovic. Gazzetta: "Tentazione Lewandowski. E occhio a Jackson"

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Il Milan è sempre alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione. Se l'idea Dusan Vlahovic sembra essere tornata di moda, sullo sfondo restano anche altri due nomi riportati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: "Tentazione Lewandowski. E occhio a Jackson". Il polacco è in scadenza con il Barcellona e, nonostante qualche timido tentativo nelle ultime settimane da parte del club catalano, non dovrebbe restare in blaugrana. Il suo agente sta sondando diverse piste, tra cui anche quella che porta al Milan. Lewandowski, che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, è seguito in Italia anche dalla Juventus.

Il Diavolo continua poi a monitorare anche la situazione di Nicholas Jackson, attaccante di proprietà del Chelsea che sta giocando questa stagione in prestito al Bayern Monaco. A fine stagione, il giocatore tornerà a Londra, ma difficilmente resterà nella capitale inglese. I rossoneri osservano e restano alla finestra anche per lui.