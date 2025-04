Mercato Milan: sfida al Bologna per Okoli

Milan e Bologna non si affronteranno solo nella finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio, ma avranno diversi incroci anche sul mercato. Oltre che parlare a fine di stagione del possibile trasferimento in rossonero di Riccardo Orsolini, le due società potrebbe "scontrarsi" anche per Caleb Okoli, difensore classe 2001 che punta in estate a rientrare in Serie A dopo la retrocessione del suo Leicester in Championship.

L'ex Atalanta è da tempo nel mirino del Bologna, ma anche il Milan lo sta monitorando con attenzione. Nella rosa milanista, Okoli potrebbe prendere il posto di uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori: il tedesco piace a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, mentre per l’ex Chelsea potrebbero tornare alla carica da Oltremanica dopo il no di gennaio al Tottenham. Lo riporta stamattina Tuttosport.