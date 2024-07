Milan all'attacco, Tuttosport: "Fullkrug da vice Morata. Perché il club vuole lui"

vedi letture

Alvaro Morata è la risposta alle richieste incessanti di un nuovo attaccante che i tifosi del Milan formulavano da almeno un paio di stagioni. Con l'addio di Giroud è stato obbligatorio per la dirigenza rossonera trovare un sostituto all'altezza e la scelta è ricaduta sul capitano della nazionale spagnola, neo campione d'Europa. Ora che la maglia numero 9 ha delle spalle da coprire, da via Aldo Rossi pensano a un ulteriore colpo in attacco per dare a Fonseca più armi a disposizione nel reparto offensivo.

Per questa ragione oggi Tuttosport titola: "Fullkrug da vice Morata. Perché il club vuole lui". Niclas Fullkrug è finito nel mirino rossonero da qualche giorno e le sue quotazioni sono in rialzo dopo che il Dortmund ha ufficializzato l'acquisto di Serhou Guirassy. C'è un motivo - anzi ce ne sono tre - per cui il tedesco viene prima nella lista di gradimento rispetto a Tammy Abraham della Roma: "Costi, integrità fisica e doti da ariete". Fullkrug costa 15 milioni contro i 25 dell'inglese, è più costante dal punto di vista della condizione e ha delle caratteristiche che si sposano di più con l'idea di Fonseca.