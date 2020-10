Milan, attesa per Rebic: nuovo controllo la prossima settimana

In vista del derby di Milano, il Corriere dello Sport si sofferma su Rebic, il quale è ancora alle prese con l’infortunio al gomito sinistro rimediato durante la partita con il Crotone. Le condizioni del croato - si legge - non lasciano del tutto tranquilli i rossoneri. Nei giorni scorsi l’attaccante si è sottoposto a una visita specialistica che ha confermato come la terapia conservativa stia dando i risultati previsti, ma solo un altro controllo, previsto per la prossima settimana, potrà dare tempi più precisi sul rientro in campo. Pioli, ovviamente, si augura di avere Rebic a disposizione per il big match contro l’Inter.