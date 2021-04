Milan, come svoltare? Gazzetta: "Aggrappati a Ibra. Torna Romagnoli. Leao dentro subito"

Il Milan sta attraversando un momento molto difficile, ma deve cercare di rialzarsi subito per non compromettere la corsa Champions. Ma come può svoltare? Se lo chiede stamattina anche La Gazzetta dello Sport che titola così: "Aggrappati a Ibra. Torna Romagnoli. Leao dentro subito". Lo svedese tornerà in campo contro il Benevento, mentre in difesa potrebbe rivedersi Romagnoli al posto di un Tomori non più così sicuro come qualche settimana fa. In avanti dentro subito anche Leao.